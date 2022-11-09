民進黨立委陳亭妃及無黨籍台南市議長郭信良12日下午將在新營轉運站旁舉辦「挺偉哲、挺18！」大型造勢活動，當天同時段立委王定宇也計畫在黃偉哲競選總部舉辦「今天用唱的不演講」造勢活動。外界關切黃偉哲能否出席陳、郭的造勢活動，黃偉哲9日雖表示還沒決定，但也意有所指舉「索羅門王的故事」說，希望不要傷害黨。

黃偉哲今天參加「台南好YOUNG」耶誕跨年演唱會第二波卡司公布記者會後受訪表示，距離11月12日還有幾天，目前還不知道能不能出席？但他希望大家都能為黨著想，因此讓他想到「索羅門王的故事」。

黃偉哲說，2個媽媽都拉著孩子說是她的，索羅門王說，你們2人一人一半，真的媽媽就會放手；他會想說不要傷害黨、不要讓外界認為黨有紛爭。至於立委王定宇和陳亭妃都是選區督導，舉辦造勢或演講、專訪等，都是幫忙助選的行為。

黃偉哲總部發言人呂維胤也強調，時間上會努力排排看，大家的方向都是一樣的，雖然路徑不一致，但會盡量讓步調一致整齊呈現。11月12日當天的行程，還在做最後的安排，如果時間及路程可以配合，就會趕快向外界公布。

呂維胤還認為，雖然中間的過程不盡相同，但大家的方向都是一樣的，就是要讓「挺18」過關，因為「挺18」需要非常高的公民同意數，希望盡量完成大家長久以來追求18歲公民權的目標。