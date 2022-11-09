啟碁（6285）三大產品線齊發功，啟碁董事長謝宏波在法說會上樂看今年營收有望直上900億元，達到30億美元的新規模，且明年隨著三大產品線全數以挑戰二位數成長為目標，「全年營收挑戰10％、甚至更多成長的機率很大。朝千億前進，雖然挑戰不小，但仍審慎樂觀」。

啟碁10月營收報捷，以102.98億元搶下網通業首家月營收破百億元公司的榮銜，不僅月增5.6％、年增78.2％，且連續5個月刷新歷史新高紀錄，就獲利的表現言之，啟碁今年前三季EPS5.33元不僅已超越去年全年EPS3.15元，還較去年同期的EPS2.3元倍增，其中今年第三季單季EPS貢獻就達到3.13元。

好業績讓啟碁信心倍增，謝宏波指出，第三季獲利暴衝，集結了三個有利因素，一是揮別了長短料的困擾，二是新產品出貨，三是匯兌帶來業外挹注。

謝宏波指出，目前缺料的品項不多，事實上進料率在今年第二季時，已來到了八成，未來還可望逐季成長，預期到今年第四季就有機會超出九成，並於明年第一季上看95％，第二季步入正常。

謝宏波不諱言，過去二年成長有些慢，所以今年營收想直上900億，把過去因疫情延遲的部分全補起來，如今10月營收順利破百億，也讓今年全年營收站上3 billion（30億美元）機會大增。

展望2023年，謝宏波指出，受到通膨影響，各大經濟體對2023年的展望都不樂觀，消費力受影響恐難避免，此外，中美貿易戰、俄烏戰爭、中國動態清零的防疫政策、匯率變化都是挑戰，在大環境不好的狀況下，網通業自是無法獨善其身，連帶的啟碁也會受影響，所幸啟碁的新產品、新客戶陸續在今年第四季放量，這是很重大的加持力量，據此推估大環境對啟碁的影響「雖有，但很有限」，「甚至會繼續成長」，目前內部預估三大產品線都機會挑戰二位數成長，全公司明年營收則有機會挑戰10％、甚至更多的成長，朝千億前進。