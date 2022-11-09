新北市長侯友宜今回鄉替父親「做對年」，也陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏至東石鄉先天宮參拜。（呂妍庭攝）

新北市長侯友宜今回鄉替父親「做對年」，也陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏等黨籍、泛藍候選人至東石鄉先天宮參拜。（呂妍庭攝）

新北市長侯友宜今回鄉替父親「做對年」，也陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏等黨籍、泛藍候選人至東石鄉先天宮參拜。（呂妍庭攝）

新北市長侯友宜今回鄉替父親「做對年」，除抽空拜會爭取連任的無黨籍朴子市長吳品叡，也陪同國民黨嘉義縣長候選人王育敏至東石鄉先天宮參拜，侯友宜說，今回鄉第一件事是向父母上香，再來就是為王育敏加油打氣，說王育敏是在北部打拚的嘉義女兒，回鄉參選需要很大的勇氣，一夕間要改變很多的事情，不但要有勇氣，更要有承擔的責任，希望大家一起支持好好做事的王育敏跟在場黨籍、泛藍候選人們。

侯友宜被視為國民黨超強母雞，今回鄉幫王育敏拉抬聲勢，無黨籍東石鄉長候選人林俊雄、藍營水上鄉長候選人陳德榮、民雄鄉長候選人林于玲、議員李國勝等地方公職候選人都陪同參與祭祀，不少鄉親聽到侯友宜到東石大廟，也特地到先天宮等候。

王育敏感謝侯友宜百忙之中抽空為自己加油，她非常敬佩侯市長「侯侯做代誌」的精神，指她在嘉縣參選，看到嘉縣托育措施極度匱乏，對比新北市在托育方面卻有非常出色的成績，不但機構數量多、費用又實惠，她自己是兒童福利工作出身，看到侯市長有系統、有決心地做事情也開花結果，感到非常佩服，反觀嘉義縣政府就是沒有在「侯侯做代誌」，不僅托育做得差、嘉義科學園區還跳票。

侯友宜回應王育敏談到的托育政策，指世界平均幼兒外送托率是36％，新北市已經做到42％，嘉義縣一定也做得到，包括利用閒置校舍等空間，聘僱合格的保育人員，就能提供良好的托育環境， 另也提到，老人照顧也非常重要，像是新北在推行的老人共餐就可以促進老人出門運動及社交，行動不便的老人則是要提供照顧機構，讓政府幫忙照顧老幼，年輕人才能好好打拚。

侯友宜也特別向大家交代，一定要幫忙「催票、拉票和投票」，這樣才能夠為嘉義選擇更好的未來，希望嘉義鄉親們能給王育敏一個機會。王育敏更預告，這個周末大家在家裡如果聽到電話響一定要接，因為侯友宜市長特地幫她錄了一段語音拜票，為她向各位鄉親懇託。

針對侯友宜談到托育和老人照顧，嘉義縣長翁章梁說，少子化、老人化是全台灣的問題，嘉義縣嚴肅面對，有關托嬰中心和公共托育家園，目前已有12個，有些已經在營運，有些在規畫設計當中，至於長照方面，目前嘉義縣服務老人包含據點的長照涵蓋率高達88．29%，包括規畫中和原有的機構，推估未來10年容量是夠的，強調少子化和老人化的課題，嘉義縣政府都做了相關的籌備和處理。