中國大規模的核酸檢測已使部分地方政府不堪重負。法興銀行亞太及中國首席經濟學家姚煒表示，目前疫情嚴峻，核酸檢測令越來越多的地方政府出現不堪重負、疲憊不堪的情況，「因此已經到了，不論中國政府願不願意，都不得不向前看的時候。」

外電報導，姚煒受訪指出，對於中國放開，預計有兩種情景。第一種是由下而上。政府最高層不會在措辭上有任何的變化，但更多地將來自於地方政府層面，各地盡最大可能放鬆；本質上是被迫退出清零政策。

第二種是中共中央政府加快必要的準備措施，包括談論脆弱人群疫苗接種、ICU容量，以及宣傳層面上的變化，告訴中國民眾不用恐慌。如果政府做這樣的準備，可能在3個月或6個月後發布相應聲明。如這樣的準備工作，外界會非常明確地看到。

對於經濟，她認為，即便防疫清零政策解除後，中國也不會出現與西方國家類似程度的報復性需求。因為在整個疫情期間，中國政府從未向家庭提供過直接的財政支持，這是與其他國家之間存在的重大差異。同時由於封控持續的時間更長，對於收入前景、整體經濟，以及最重要的—對於信心的破壞可能會持續更久。因此姚煒相信，消費會有所反彈，但恐怕遠遠無法回到疫情前的水平。