疫情逐漸解封，將在12日登場的台東國際衝浪賽，又可以見到外國好手戰浪、秀美技。（莊哲權攝）

2022台灣國際衝浪公開賽將於11月12日至20日在台東金樽漁港盛大登場，受疫情影響，已經兩年沒有國外選手參加，隨著疫情逐漸解封，今年有12個國家120名國外頂尖選手重磅回歸，加上國內100多位選手，讓賽事更有看頭，不少攝影玩家也都摩拳擦掌，準備獵取精采畫面。

邁入第12年的台灣國際衝浪賽，前兩年因疫情關係，外國選手都無緣參加，讓賽事失色許多，隨著疫情趨緩，國境解封，今年將重新回歸國際等級，有來自亞洲、大洋洲及歐洲等國家地區120位新起之秀與善戰多年的職業選手齊聚台東，站上浪頭比高下。

疫情逐漸解封，將在12日登場的台東國際衝浪賽，又可以見到外國好手戰浪、秀美技。（莊哲權攝）

在參賽名單中令人最受矚目的包括曾連續7年參與WSL世界總冠軍巡迴賽的紐西蘭知名女子選手Paige Hareb，將參加女子短板QS5000積分賽；而目前在QS積分賽-亞洲區排名第1的瑞典選手Kian Martin和QS積分賽-亞洲區排名第2，同時也是2016年台灣國際衝浪公開賽QS1500積分賽的冠軍得主的印尼籍戰將Oney Anwar，也將在男子短板QS3000積分賽同場較勁。

疫情逐漸解封，將在12日登場的台東國際衝浪賽，又可以見到外國好手戰浪、秀美技。（莊哲權攝）

在台灣選手名單中，12歲開始練習、衝浪資歷超過10年的衝浪國手邱晉豪帶著強大的企圖心、純熟的技術和爆發力準備晉級世界積分賽的行列，將在這次賽事中與來自亞洲、澳洲、大洋洲等地區排位前3名的選手戰浪搶分。

還有台東在地衝浪新秀，來自蘭嶼的達悟族子弟王之光，大學時期接觸衝浪，畢業後，因受到金樽浪點吸引，在衝浪與工作往返蘭嶼與東河之後，決定在東河創業，開啟衝浪的浪人生活，這次他也與來自國內外的衝浪選手來場海上挑戰。

疫情逐漸解封，將在12日登場的台東國際衝浪賽，又可以見到外國好手戰浪、秀美技。（莊哲權攝）

台東縣政府表示，今年活動也規畫「特殊表演賽」，邀請被國際衝浪界譽為「明日之星」、來自澳洲的18歲衝浪好手Jarvis Earle，與在地衝浪青少年們經驗分享交流。