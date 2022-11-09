NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）8日宣布加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，在台灣籃壇掀起討論，也成為許多籃球節目近日討論主題，讓這個禮拜的籃球消息，滿滿的「魔獸降臨」。

PODCAST頻道籃人543也搭上這股「魔獸熱潮」，製作一集約15分鐘內容的特別節目，由三位主持人資深NBA球評李伯倫、資深球迷黃丹尼（前偶像團體B.A.D的Danny）及中信特攻球員發展教練許時清各自表述對此事件看法，李伯倫表示：「『魔獸』加盟，對T1聯盟來說絕對是大利多，除了可吸引球迷入場、增加票房，也有望大幅提升雲豹隊的勝場率，但同時對於雲豹教頭『寶寶』劉嘉發的戰術向來以跑轟為主，該如何融合禁區霸主霍華，考驗教練團攻守系統的調整能力。」

今年加入T1聯盟新北中信特攻球員教練團擔任球員發展教練的前HBL教頭許時清，則懷著忐忑的心情準備迎向衝擊，他一方面開心可以在T1賽場上看到名人堂等級的NBA球星，一方面卻開始憂慮，究竟要如何幫助球隊共同對抗「魔獸」來臨，以及會不會走到哪裡都是「魔獸主場」。