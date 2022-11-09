年底九合選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安是否辭立委，突然近日成為選舉話題；民進黨前祕書長洪耀福今透露，據他所知，上週辯論會後，國民黨高層對蔣萬安要不要辭立委確實是有討論；他說，「這一招民進黨2009年選玩過了，就是我的主意，蔣萬安可以來問我，我可以教他怎麼玩。」

洪耀福說，據他所知，辯論會後，國民黨高層對蔣萬安要不要辭立委是有討論，本來應該篤定會贏，但是現在開始有些不篤定，顯然有人在開始逼蔣萬安辭立委。

他說，2009年，張花冠與翁重鈞要角逐嘉義市長時，非常激烈，投票前，張花冠民調是輸的，「我勸她辭立委，我落後者的險招，就是辭立委」，後來張辭去立委，最後險勝，但辭立委要有決心，後來張選連任，翁也喊要辭立委，想複製這一招，但翁把這個辭立委這個效應消耗了，「所以嘉義市長選舉，辭立委也已經玩過兩次」。

洪耀福認為，辭立委未必不是一個好策略，但是要展現好的決心，且去勸人辭職的人，跟當事人要有互信基礎，這關係到2024大選的局，若彼此沒有信任是不行的，蔣萬安一定要考慮很多。