年底九合一選舉投票日已經倒數不到20天，日前民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰認為「民進黨選情悲觀，勝負基本已定」。對此，就有港媒爆出2點內幕直言，「導致民進黨九合一選舉整體選情極為不利的兩個基本且重要的因素」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在選情態勢相當明朗，導致民進黨整體選情不利的因素很多，包括國民黨在地方選舉中原本就占有優勢，但對民進黨來說，有兩個因素更為關鍵，首先是「傳統的兩岸牌失靈」，該份報導指出，今年九合一選舉，「抗中保台」依然是民進黨操作的議題之一，結果不但無效，甚至有反效果的出現，因此不得不降低打這張牌的力度，而現在台灣的主流民意都希望兩岸和平，年輕人沒有多少人願意打仗，對於台海局勢緊張憂心忡忡。

再來是「民進黨完全執政問題叢生，失去民心」，中研院前院長李遠哲10月12日接受專訪時，批評民進黨二次執政後就開始腐化，引發外界議論。民進黨前主席許信良胞弟、前立委許國泰直言，若民進黨在今年年底選舉全面崩盤，壓垮民進黨的最後一根稻草就是李遠哲這番話，許國泰認為這對長期支持本土政黨的人來說感觸很深。因此，《中評社》最後認為，「這是導致民進黨九合一選舉整體選情極為不利的兩個基本且重要的因素」。