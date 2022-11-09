高球桿頭代工四雄之一的鉅明（8928），因主力客戶新品提前在9月下單，使得今年第三季單季表現超乎預期，推升今年前三季每股稅後盈餘達4.53元，不只營收和獲利雙創同期新高，更直逼歷年全年新高的4.70元，由於訂單滿到年底，旺勢可望延續到明年1月和2月。

鉅明9日公告第三季單季營收5.22億元，每股稅後盈餘0.81元，累計今年前三季營收22.51億元，每股稅後盈餘4.53元。

鉅明發言人顏志憲表示，原本預期今年第三季營運會趨緩，不過，9月開始，主力客戶為了因應明年木桿新品，已經提前下單，使得第三季表現超乎預期的好，連帶拉升今年前三季績效，營收和獲利，雙創歷史同期新高。

鉅明的歷年全年最高的每股稅後盈餘是2021年的4.70元，法人說，以鉅明目前的獲利來看，今年每股稅後盈餘刷新歷年全年紀錄，已無疑問。

鉅明第四季的訂單，持續滿載的軌道前進，不過，產品生產結構與第三季有些不同，顏志憲指出，第四季訂單雖然開球木桿和球道用的木桿都有，但以開球木桿生產比例較高。

他說，由於鉅明第四季訂單維持產能滿載的狀態，因此，此一趨勢可望持續到明年1月和2月。

鉅明是高球桿頭代工四雄最後公告財報者，已經公告的其它3家企業，表現也是歷年最亮麗的，大田累計今年前三季每股稅後盈餘14.97元、復盛今年前三季每股稅後盈餘28.21元、明安今年前三季每股稅後盈餘12.97元。