2022九合一選戰進入倒數，高雄市長政見辯論會也將於11月12日登場，民進黨高市議員候選人黃偵琳9日在國民黨高雄市長候選人柯志恩的官方網站發現，不僅官網政策內容空洞，更出現錯字，將「高雄現在」寫成「高雄縣在」，黃偵琳痛批，柯志恩對高雄無心。

黃偵琳指出，柯志恩9月宣布官網正式上線，而柯志恩官網上的政策論述出現「『高雄縣在』雖有高雄首選的品牌」的離譜錯字，她看到「高雄縣」3個字不禁想問，難道柯志恩活在過去的平行時空？且柯志恩官網9月上線至今都未更正，凸顯了對政策不熟悉、更對高雄無心。

黃偵琳進一步說明，柯志恩官網的政策論述不只空洞，還變相幫高雄市長陳其邁宣傳政績，例如柯志恩認為高雄「投資環境不佳、民間投資低落」，所以要推動產業加值，但事實是，陳其邁上任之後，已成功引進台積電、德商默克、穩懋等全球半導體大廠落腳高雄，並大力推動橋頭科學園區、亞洲新灣區的5G AIoT場域等高科技S廊帶。

黃偵琳表示，這幾個月柯志恩連番搞不清楚高雄地標名稱，不只將大立百貨說成「大立光百貨」，還把衛武營說成「大武營」，已經明顯透露她的心不在高雄。沒想到柯志恩竟連政見都信口開河、毫不查證，最近又說高雄槍枝氾濫，但自己早在9月底就列出相關統計數字，槍擊案發生數新北市第一、查獲槍枝數新北市第一、查獲子彈數則台北市第一。若想要更了解高雄，歡迎柯志恩看一下她的臉書粉專。