11歲澳洲昆士蘭州（Queensland）男孩崔斯坦‧福洛姆（Tristian Frahm）1年前被蛇咬，就在他告訴31歲的父親克羅德‧福洛姆（Kerrod Frahm），有蛇咬了他後幾小時，便突然暴斃。
據澳洲《信使郵報》（The Courier-Mail）和《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，去年的11月20日，1條蛇終結了崔斯坦短暫的生命。而今年11月8日晚，警方以過失殺人起訴了克羅德，指控他沒有認真看待兒子的抱怨，他預定將在12月出庭。
1年前，由於崔斯坦暴斃，警方專案展開調查，指控克羅德不顧兒子求救，在崔斯坦告訴他，去朋友家時被蛇咬後，也沒有尋求醫療照護，就上床睡覺了。後來崔斯坦的狀況迅速惡化，由於不舒服夜裡爬下床，第二天屍體在庫房旁被發現。
事發後崔斯坦的家人痛心不已，直說他是「小英雄」和「天使」，震驚的親戚也分享他生前活潑的照片和錄影，坦承心痛難以言喻。
文章來源：Pictured: Boy, 11, who tragically died from a snake bite as his dad is accused of not taking his pleas for help 'seriously' and cops charge him with manslaughter
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