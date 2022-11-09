新北市客家局補助宏國德霖科技大學辦理「新世代客家文化推廣計畫」，該校伊特實習餐廳今攜手新北市立新北高工、私立豫章高工、市立中正國中舉行聯合成果展。（客家局提供）

為增進青年對客家文化的認識，新北市客家局補助宏國德霖科技大學辦理「新世代客家文化推廣計畫」，該校伊特實習餐廳今攜手新北市立新北高工、私立豫章高工、市立中正國中舉行聯合成果展，展示客家語言和文化推廣成果，現場更走秀展示各項新創客家餐飲，展現年輕世代推廣客家文化的使命。

客家局指出，學生學習客家美食、客家旅遊、客家山歌等客家文化，成果展分為靜態及動態，靜態展示有客家傳統點心和飲品研習、新時代客家點心和飲品研習、客家創意餐旅競賽、客家文化創新創意導覽解說競賽、客家山歌教唱、外語介紹客家文化影片競賽、新世代客家文化成果發表等7項活動海報、反思報告、藍染作品、競賽作品。

動態展示有吟唱客家歌曲〈來去新北市〉，外籍生也搭配英語及國語導覽客家建築、服飾、飲食文化，四校學生也藉由走秀展示「桔醬雞肉鹹泡芙」、「油甘鹹豬肉壽司」、「醬燒油網封肉捲」、「金桔擂茶雙色螺旋棒棒糖」、「九九柑心」等創新客家餐飲，體現創新成果。

客家局表示，四校首次嘗試辦理攜手合作推廣客家文化，透過大學端攜手高中職、國中端共學客家多元文化，尤其客家創新飲食部份，學生將西餐烹調、西點烘焙、生態飲調技術融入傳統客家料理和茶飲，展現新世代客家文化。

客家局強調，市府未來會將客家文化持續向下推廣與扎根，增進師生對客家文化的了解，促成更多跨校合作的機會，建構客家美食和文化學習環境，讓年輕學子為客家注入新血與活力。