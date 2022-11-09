財政部北區國稅局9日表示，近來有發現民眾以翻拍他人中獎的電子發票證明聯照片方式，冒領統一發票中獎獎金情形，經國稅局查獲通知後，卻不依限繳回中獎獎金，被移送行政執行分署強制執行。

台北國稅局說明，依《統一發票給獎辦法》第15條第1項規定，以不正當方法套取或冒領獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金，並於取得相關不法事證後，移送司法機關究辦。

為保障一般消費者中獎權益，維護社會公益，財政部2021年12月7日修正發布增訂第2項，定明自2022年1月1日起，以不合常規之交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金。如逾期不繳回獎金者，所轄主管稽徵機關將依行政執行法第4條規定移送強制執行。

台北國稅局舉例說明，A君以翻拍他人中獎的電子發票證明聯照片計22筆，利用財政部統一發票兌獎APP，兌領2021年9～10月期統一發票中獎獎金，經該局查獲於2022年3月1日移送司法機關偵辦並通知A君限期繳回冒領之獎金新台幣5千元，惟A君逾期未繳回，該局於2022年5月16日即依法移送強制執行，嗣經行政執行分署寄發傳繳通知書，仍未依限繳納，爰行政執行分署於2022年8月31日向B銀行核發執行命令，扣押A君於B銀行之存款，以清償應繳回之獎金。