全聯電支全支付上線不到二個月即衝破200萬會員，消費金額占第三名，全聯總經理蔡篤昌9日提五大挑戰，年底前衝破300萬會員，消費金額10月已穩坐第二，年底「坐二望一」目標超越「街口」，此外，明年外通路超越20萬、全力衝年輕客，最重要是許願成為電支第一獲利公司

全聯旗下全支付9月上線，至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億，會員人數提前達成200萬目標，蔡篤昌表示，全支付下一步將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度，今年會員目標上修力拚300萬，更許願全支付能成為台灣電支品牌第一家獲利公司。

全支付上線後短短10天內會員人數就突破百萬，原訂年底要達到200萬的目標也提前達成，會員累積速度更勝PX PAY近倍。根據統計，去年電子支付在代理收付實質交易金額與儲值卡出現黃金交叉，今年持續快速成長，1～8月交易金額達656億元，年增19％；防疫政策鬆綁後，各大展會、節慶活動人潮湧現，顯示消費者出外活動意願明顯升高，消費回溫。

蔡篤昌表示，全支付有零售業背景加持，上線後註冊會員人數屢創新高，觀察現有200萬會員輪廓，男性占比34％、女性占比66％、30～59歲高含金量消費族群占比則超過7成，消費實力明顯反應在代理收付實質交易金額上，10月在支付金額上已坐穩第二名，挑戰第一名；此外，全支付上線後合作外通路有10萬，但距離龍頭接口支付的40萬仍有不小差距，明年外通路家數目標超越20萬。

另外目前全支付會員逾200萬人次，能在最短時間超標，其中有8成以上是現有全台1千多家全聯地推部隊推向，全支付透過金融服務可望帶動更多年輕族群入門。