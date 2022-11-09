金管會9日宣布，核准康健人壽概括承受安達人壽台灣分公司暨國際保險業務分公司之全部營業、特定資產及負債；合併基準入為2022年12月1日。兩家合併後，國內外商壽險從6家剩下5家，而整體國內外壽險公司則從22家減為21家。

金管會於2022年6月核准英商安達保險集團（Chuub）取得台灣康健人壽100％股權後，英商Chuub已在7月1日完成股權交割，下轄康健及安達人壽台灣分公司兩家公司；安達集團預定12月1日將兩家公司整併，康健人壽更名為「安達國際人壽保險公司」。

金管會表示，安達集團為發揮集團資源綜效，將在台子公司及分公司整併，因台灣安達人壽只是分公司，而康健人壽是子公司，因此由安達併入康健，並以康健人壽做存續主體，再做更名為安達國際人壽。董事長預定為現任康健人壽董事長朱立明、總經理則是安達人壽總經理張志杰。

為維護保戶權益，金管會已要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽台灣分公司原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。

據統計，康健和安達台灣分公司共47.5萬保戶，其中康健人壽約34萬保戶，雙方合併後，保單或契約一切的權利義務均不受任何影響。

目前台灣壽險公司共22家，其中外商壽險只有6家，包括保誠、安聯、友邦、法國巴黎人壽、及安達和康健，後兩者合併後，外商壽險只剩5家。

英商安達保險集團（Chuub）是一次買下包括台灣康健人壽在內的7個亞洲國家子公司的股權，預計2022年在各國核准後完成交易。

金管會為維護保戶權益，已於審核本案時要求康健人壽出具聲明書，承諾安達人壽原保戶權益將不受任何影響，並將主動致函通知既有保戶，確保保戶服務不中斷。