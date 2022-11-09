亨泰光（6747）受惠兩岸角膜塑型鏡（OK鏡）銷售金額明顯增加，第三季合併營收2.17億元，本期淨利9,243萬元，EPS3.83元，均創下歷史同期新高；累計前三季EPS9.97元，已逼近去年全年EPS10.01元的新高水準，法人看好第四季在新產線加入量產下，全年獲利將再上一層樓。

營運表現耀眼的亨泰光，累計1-10月營收6.41億元，再創歷年同期新高，年增17.62％；該公司前三季歸屬於母公司業主淨利2.41億元，EPS9.97元，已大賺近一個股本。

亨泰光表示，七、八月暑假旺季，第三季OK鏡出貨金額季增加二成，年增12％，其中，台灣OK鏡第三季銷售金額年成長31％。今年前三季中國大陸OK鏡銷售金額成長幅度約24％，略低於台灣26％，由於中國大陸防疫政策影響部分地區產品出貨及銷售，9月下旬已恢復正常出貨節奏，預估第四季中國大陸整體出貨量可望回溫。

今年開始積極布局新世代的視覺效能提升產品方案的亨泰光，已與澳洲新創光學設計中心合作，歷時三年成功研發時空位移近視防控光學設計（Spatio-Temporal-Optical-Phase(簡稱S.T.O.P.)）技術，應用於跨年齡、跨種類的功能性視光產品上，S.T.O.P.產品將成為公司下一階段的主要發展計畫之一。未來除了青少年近視防控外，公司規劃陸續推出抗藍光、抗疲勞等視力提升用的功能型軟式隱形眼鏡，嘉惠各年齡層民眾。

亨泰光表示，近期已開始進入S.T.O.P.的多國多中心臨床試驗階段，前三季提列的研發費用較去年同期增加約九成，目前下游客戶對S.T.O.P.產品技術評價相當正面，預計將於歐、美、亞太等地區超過8個醫學中心，同步進行臨床試驗；未來功能性視光產品將可望從目前少量多樣的客製化產品，擴大至多樣標準化的拋棄式產品，銷售地區亦從大中華地區拓展至歐美等地，大幅提升銷售規模，挹注整體營收獲利表現。

因應台灣與中國大陸訂單快速成長，亨泰光第二條全自動化產線於第四季加入生產行列，今年底整體產能將增加至45萬片，明年總產能可望再增加五成，為整體營運再添成長動能。