受到疫情的影響，國內的出版市場大幅萎縮，軍事出版業更是雪崩式的下滑，綜觀全年，竟只有5本國內的軍事書籍問世，日前又傳出一家軍事雜誌停刊的消息，更突顯出這當中軍事主題委靡不振，雖然烏俄戰爭話題不斷，但是民眾對軍事知識的關注仍不高。

即使如此，仍然有許多軍事作者願意分享他們的知識與經驗，退役陸軍中校、如今的資深軍事作家黃竣民教官日前推出他的新作品《鋼鐵傳奇：德意志傘兵》，並且在張榮發基金會大樓舉辦了一場雖簡單隆重的新書發表會，在這一場小型的讀者見面會活動上，共有鄧祖琳、曾金陵和李喜明三位退役的二級上將出席，被活動主持人笑稱「9枚星星在現場閃耀」，真可謂將星雲集，讓參加見面會的軍迷讀者們都恭逢其盛。

受邀出席的貴賓，都曾在作者的軍旅生涯及寫作歷程中佔有非常重要角色，為本書作序推薦的鄧祖琳上將（退）除了是資深傘兵大家長，也是黃竣民就讀中正預校時的校長，引領他踏入軍旅的第一步，另一位前國防大學校長曾金陵上將（退），則是黃竣民當時在陸軍指揮參謀學院受訓時的國防大學校長，而李喜明上將也因近期的新書《台灣的勝算》聲明大噪，去年黃竣民的作品《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》，則是邀請他所作序推薦。這三位退役上將都一同出席來見證他的精彩寫作過程，實屬難得。

先不論德軍在二戰時期的「反派」角色，可以確知的是，德國戰士作戰實力絕對當世無雙，黃竣民教官以著名的德國超級王牌飛員哈特曼（Bubi Hartmann）為開場白，在可核實的戰果紀錄中，哈特曼1人就擊落了352架敵機，堪稱「一人可滅一國空軍」，其他的傳奇戰士也是不勝枚舉，德國傘兵部隊也是同樣傑出。

新書發表的活動中，難得有三位退役上將共同出席共襄盛舉，左起：曾金陵上將、鄧祖琳上將、作者黃竣民中校、前參謀總長李喜明上將。（圖/曹仲寧攝）

雖然德國傘兵在名氣上沒有美國101空降師(現稱101空中突擊師)那麼膾炙人口，但是在二戰時期的幾場戰役，德國傘兵的作戰不但堪稱藝高膽大，甚至可謂出神入化，因此在內行軍迷中，素有「綠色惡魔」（Grüne Teufel）的稱號，這本書就說明這些不為大眾所知的故事與人物。

在簡短的新書內容回顧中，黃竣民將寫作與出版過程中的點滴與讀者群分享，此外，也非常感謝一群忠實支持他的「鋼鐵粉絲」，都能拿到軍事作品中堪稱LV等級的限量「精裝版」而感動。

在出版不景氣的情況，作者辦活動與讀者交流，成為一種個人出版的經營模式。（圖/曹仲寧攝）

此外，活動現場也有長期以來軍事圈的同好們一起來現場助陣，包含重演團體提供主題相關的軍事服飾與裝備，來給現場有興趣的讀者們穿戴、拍照；也有烏俄戰爭中喧騰一時的抗彈板裝備，派有專人在現場解說、還有大小朋友都喜歡的遙控戰車對戰組、軍事文創小物販售…在這個空間中讓讀者們可以交流。最後，活動的最高潮是為來參與活動的讀者們送出滿滿的獎品，讓讀者們直呼不虛此行！