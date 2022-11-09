台北一名黃姓男子（35歲）於近2年期間，不斷在公共場所竊錄女性裙底風光，黃男於今年5月29日趁女子在「誠品信義店」逛街時，將手機貼近其裙底，狂拍16張，被熱心民眾發現後終於被逮，不僅如此，檢察官還發現黃男在案發當日偷拍了19名被害女子。台北地方法院審酌黃男犯後坦承犯行，未曾有任何前案記錄，依妨害秘密罪，判處罰金6萬元，可易服勞役。

據判決書指出，黃男於今年5月29日晚間6時20分許，在北市「誠品信義店」2樓，趁女子漫步逛街未及注意之際，擅自將自己的手機貼近女子裙底，並開啟連拍功能狂拍16張，被在場民眾目睹，上前告知女子，女子請商店工作人員協助報警，警方趕赴現場逮捕黃男。

經檢方調查，黃男自2020年7月起，一再以照相、攝影等方式在公共場所竊錄不特定女性之下半身隱私部位，作案期間延續將近2年，單單計算5月29日案發當天，黃男即在相異時間、地點偷拍不同被害人裙底或褲底達19次之多。因此將黃男依妨害秘密罪聲請簡易判決，並爰請法官審酌黃男為逞一己私慾，長期侵害他人身體隱私之素行、犯罪動機及手段等一切情狀，量處適當之刑。

台北地方法院審酌黃男犯後坦承犯行，未曾有任何前案記錄，及表示有和解意願，而被害人並無和解意願等情況，依妨害秘密罪，判處罰金6萬元，可易服勞役。