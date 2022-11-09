黃女在2019年於臉書標註廖名字與臉書專頁名，指控廖男隱匿已婚身分，欺騙女粉絲，另借錢不還、逃漏稅等行為，廖不滿提告，一審判黃女拘役40天、得易科，檢方上訴，二審認為，黃女所言屬實，撤銷原判決，改判黃女無罪。

判決書指出，黃女指控廖騙粉絲已離婚，其太太捲款而逃，向粉絲借錢不還，四處向人借錢不還，並指廖逃漏稅捐等事實，均僅涉及私德而與公共利益無關，應不符合係刑法第310條第3項但書規定，仍應構成妨害名譽罪等語，原判決有前揭之不當，應予撤銷改判。

判決指出，黃女3年前於廖姓直播主經營的臉書專頁上留言，且在自己的臉書以動態時報貼文，指控「廖男隱匿已婚身分，還跟粉絲借錢不還、封鎖粉絲，粉絲已經找律師在討論了！你真的太誇張了吧？！你也四處跟別人幾千幾千的借了好多人，麻煩你快還他們錢吧？！還有逃漏稅的錢快去繳一繳，我才有獎金領！！！」等語。

黃女稱，當時臉書留言都是事實，她是要提醒她朋友不要跟廖有金錢往來，且廖男是直播主，是公眾人物，留言內容都是可受公評等語。廖男辯稱，黃女是網有收錢，刻意在網路攻擊他，但法官認為，廖男的證詞無法採信。

二審認為，廖男臉書經營直播賣東西，大家都看得到該臉書上之貼文，而現今網路無遠弗屆，臉書板主並向一般人出賣物品，其已非單純私人聊天而已，黃女指控廖向粉絲借錢不還、欠稅，有證據認定為屬實。

二審認定，沒有證據證明黃女有加重誹謗之犯行，原審判決認定黃有罪即有違法不當，遂將原判決撤銷，依同法第452條規定，逕依通常程序為第一審判決，諭知被告無罪。