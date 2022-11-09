56歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，年輕時曾參加選美比賽，一度打算進入演藝圈，後因步入家庭放棄，跟女兒一同上節目時意外爆紅，保養得宜的外貌和身材掀起熱議，更曾被小26歲的小鮮肉追求；近日她上綜藝節目被小S誇越來越瘦，直呼「根本像小學生的手臂」。

「凍齡美魔女」胡文英近期常登上小S的《小姐不熙娣》，她透露小S私下問她「怎麼越來越瘦、為什麼瘦這麼多」，驚訝到連問了幾次，更誇胡文英手臂超瘦，像是小學生的手臂，胡文英回憶9年前曾上《康熙來了》，當時小S也是這麼說，甚至不斷繞到她背後只為看胡文英大腿，直呼「大腿竟然一點橘皮都沒有太驚人了」，小S也給出建議讓她不能再瘦下去。

其他嘉賓也關心胡文英，要她多吃一點，對此她回應：「但我是真的有吃，而且食量比一般的女生還要大，謝謝你們大家的關心」。胡文英曬出與小S的合照，身高167公分的她穿著小吊帶和超短褲，纖細身材保養非常好，臉蛋也看不出實際年齡，凍齡相當成功。

胡文英42歲時離婚恢復單身生活，她日前在節目上透露曾有小鮮肉追求，也遇過大老闆提出包養邀約，在台灣或是大陸都有這種情況，「每個月還可能喊到一百萬，但我覺得不OK」，雖然胡文英穿著相當大膽火辣，不過她表示自己道德觀念非常重，且有自己的底線，陪吃飯都不可能。