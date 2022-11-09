中信兄弟去年靠著「阿強的頭髮」終結「7年6亞」也拿到中信入主球隊後首冠，今年「李吳的光頭」成為隊友上場打擊前「必摸」的幸運物，李吳永勤也十分開心自己能夠為球隊帶來貢獻，「就算沒有下場，但能為隊友喊聲、帶起氣勢也是幫助球隊。」

邁入職棒第6年的李吳永勤今年首度參與季後賽，從季後挑戰賽到總冠軍賽雖然都還未有登板機會，但他卻成為球隊缺一不可的人物，原因就是在他的光頭造型。

李吳永勤透露，詹子賢在季後挑戰賽第1戰時去摸自己的頭，像是畫符咒那樣，結果球隊就有不錯的攻勢，從此之後兄弟打者上場打擊前也都會去他的光頭上「畫符」一下，祈求好運，自己也被設定要坐在固定的位子，不能亂跑。

雖然在季後賽尚未登板，但李吳永勤十分樂意當大家的開心果，「自己不會去介意被拍背、摸頭什麼的，雖然是第一次參與總冠軍賽，但經過第1場比賽就是到大賽的高張力，如果我能帶給隊友一些歡笑，也能分散他們緊張壓力。」

李吳永勤受訪時強調「我只是理光頭、不是禿頭」，他提到，其實過去自己什麼髮型都留過，但後來覺得整理頭髮有些麻煩，索性直接把頭髮嚕光，「以前留長髮要準備很多髮類產品，還要洗髮精、吹風機，現在這樣不只省了洗髮精的錢，還少了水費、電費。」