台東縣延平鄉反賄選聯盟今天以布農族報戰功及鳴槍、斬雞頭方式，向政府宣示反賄選決心。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉反賄選聯盟今天以布農族報戰功及鳴槍、斬雞頭方式，向政府宣示反賄選決心。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉反賄選聯盟今天以布農族報戰功及鳴槍、斬雞頭方式，向政府宣示反賄選決心。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉反賄選聯盟今天以布農族報戰功及鳴槍、斬雞頭方式，向政府宣示反賄選決心。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉反賄選聯盟今天邀集地方候選人在桃源村活動中心，以布農族報戰功及鳴槍、斬雞頭方式，向政府宣示反賄選決心，並表達4大訴求，包括推動不在籍投票、提高賄選檢舉獎金、員警抓賄選給獎金和業績、檢舉人隔離偵訊達到保密安全等。

由延平鄉布農族人發起的反賄選監督聯盟今在桃源村活動中心宣誓反賄選決心，包括延平鄉長候選人余光雄、桃源村長候選人胡建文、永康村長候選人邱育南及村民代表候選人古總結、白布農、邱文雄、古清華參與。

參與的族人及候選人先以傳統報戰功及八部合音向祖靈宣告，並逐一簽名連署「反賄選、愛延平」，眾人高呼「乾淨選舉，子孫蒙福」等口號後，對空鳴槍並且斬雞頭，向政府表達他們「不是玩假的」，但因砍雞頭畫面太殘忍，也可能遭動保團體撻伐，因此僅象徵性點到為止，沒有真的砍雞頭。

反賄選監督聯盟發起人伊藍提出4大訴求，希望政府能重視，首先是地方選舉的賄選檢舉獎金應該比照縣長級的500萬元， 才能提高民眾檢舉意願。其次是各轄區派出所員警抓賄選，應該像抓酒駕一樣主動出擊，並且給予業績及獎金。

另外，檢舉人及對方律師應採隔離偵訊，落實檢舉人的保密與安全；伊藍最後提到，每次選舉都是勞師動眾，在北部工作的族人可能要給車馬費，他們才願意返鄉投票，間接成為變相賄選，請政府和立法院盡速推動不在籍投票，讓外地族人平安打拚。

伊藍說，乾淨選舉是政府政策，但要落實到部落有困難，今年做不到，下次還要繼續推動鄉；另外，這次宣誓活動也邀請地檢署及派出所所長參與，但是都沒來，令人遺憾。