許多情侶剛交往時，前3個月是熱戀期，無時無刻都想看見對方，不過交往久了，漸漸地對這段感情失去熱情，除非遇到靈魂伴侶。《搜狐網》近日分享4個天作之合的星座組合，他們個性相似、擁有共同話題，所以非常合適，不管交往多久，每天都像熱戀期。

1、射手座＆雙子座

射手座跟雙子座個性相似，性格活潑開朗，喜歡追求新鮮和刺激的事物，因此不適合找過於成熟穩重的戀人，雖然有些人認為，射手和雙子太孩子氣，但對他們而言，彼此間的鬥嘴與打鬧，更是戀愛中的調劑，而且他們彼此理解，擁有相同興趣與話題，兩人從朋友發展成戀人關係，相處模式總是打打鬧鬧，在別人眼中，他們既像朋友也像戀人。

2、處女座＆金牛座

處女座和金牛座屬於較冷靜理智的星座，就算有了對象，也不會像其他人有戀愛腦，處理事情會看大局，懂得謹慎行事，也因兩人性格相似，相處上較不容易產生極大矛盾，就算有意見不同的狀況，他們也會用最理智的方法解決，兩人的戀愛不是轟轟烈烈的類型，但在細水長流中越來越深厚，一旦確定關係就很難分開，每天就像熱戀期。

3、牡羊座＆獅子座

牡羊和獅子都是火象星座，個性極為火爆，他們一旦相遇，一定會發生矛盾與爭吵，而且這兩個星座都很強勢，爭吵過程中絕不退讓，但也因他們性格相似，相處久了其實都抓得住對方的底線，而且在看待事情和為人處世的方面默契高，不需要像別人一樣經過很長的磨合期，時常直接表達出自己內心的感情，讓這段感情持續升溫。

4、天蠍座＆雙魚座

天蠍座和雙魚座個性看似天差地別，不過在感情中兩人卻很適合，天蠍座個性格比較冷，難以對人放下戒備心，因此經常獨來獨往，不過卻能被多情的雙魚座打動，雙魚座喜歡追求浪漫，為高冷的天蠍座生活帶來新體驗，而天蠍座一旦陷入熱戀，就會全心全意付出，讓雙魚座愛得無法自拔，所以他們若發展成戀愛關係，不管交往多久，每天都像熱戀期。