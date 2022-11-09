手臂掛針頭拜會楊文科！宣明智陪同談大新竹合併 高虹安親曝身體狀況 @中時新聞網 ​

民眾黨新竹市長候選人高虹安傳出身體不適住院，9日下午4時突然到新竹縣政府拜會縣長楊文科，右手還插著針管，她說是宣明智董事長之前已安排好的會談，不好意思缺席，向醫院請假依約到場。

安排這場會談的宣明智挑明支持高虹安選新竹市長，指4年前大家支持楊文科當選縣長，4年來楊文科做的很好，新竹縣市合併是大家關注的題議，合併之前是否能先合作，能不能1加1大於2或3，所以安排楊與高會談，也談的不錯，也為大新竹合併跨出第一步。

高虹安說，去年9月前新竹市長林智堅倡議大新竹合併，引發社會和朝野很大的關注，發現縣市很多議題不能因未能完成修法而停滯不前，林智堅宣稱成立的「大新竹合併專案辦公室」，好像都沒有動靜！

高虹安說，她是以立委身分來向楊文科縣長請益，縣市之間要共同解決的問題，包涵交通、汙水及輕軌等，未來都需要成立一個溝通整合的平台，她也在參選過程中納入政見之一。

高虹安說，不管是以立委或候選人身分，新竹縣市是共同生活圈，縣市之間的問題都需要儘快解決，也很高興楊文科縣長提出很多實務上的經驗，會談對相關議題也有共識，希望未來在執行面有更良善的溝通和整合。

楊文科對上週才與林耕仁合體造勢，又與高虹安會談，是否會引發外界聯想的問題表示，業務上的溝通是很正常的交流，誰來談他都願意，大新竹合併的議題縣府正在進行規畫，但合併牽涉的問題很多，到底是竹竹苗合併還是竹竹合併升格，這些內容都還在檢討，時機到就會來進行溝通。

高虹安則說，她對竹竹苗合併還是縣市合併升格都保持正面積極的態度，未來如她當選新竹市長，會成立專案辦公室與新竹縣和苗栗縣 積溝通。