桃園市觀音區公所與宋坤傳藝合作開設民俗技藝課程，戰鼓菁英班12名學員，年紀從12至65歲都有，近日通過醒獅戰鼓丙級檢定，經歷3年學習從素人升格種子教練。（宋坤傳藝提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區公所舉辦3屆「藝響觀音」系列課程，與宋坤傳藝合作傳授民眾戰鼓、舞蹈與武術等傳統民俗技藝。今年參與菁英班的12名學員，年紀從12到65歲都有，近日通過醒獅戰鼓丙級技術檢定並取得教練證，創下觀音首例透過公辦戰鼓研習考取證照、升格種子教練，完成令教練相當驕傲的目標，盼持續將民俗技藝文化扎根觀音。

宋坤傳藝團長宋建坤說明，醒獅戰鼓檢定術科包括「唱譜」將鑼鼓點親口唱出，檢驗學員看到譜就知道怎麼唱的能力，作為未來教學輔助；接著是從鼓曲中，挑選出有技術難度的動作段落，例如拋棒和花式鼓邊等；最後要完整打出一首鼓曲。學科則測驗戰鼓的由來及歷史演變等，讓學員更瞭解戰鼓的背景。

今年參與檢定的菁英班學員，皆為從3年前就開始學習的民眾，逐年提升班別難度。學員楊喻甯分享，學員們全對戰鼓極感興趣，但因年齡層不同，許多人平時都要工作，大多利用假日團練，每堂課程都沒人缺席，彼此也會分享技巧精進鼓藝，也感謝教練認真且耐心教學，不僅讓他們克服困難的肢體動作，呈現擁有氣勢美的身形，也順利考到證照，完成一大心願。

宋建坤說，台灣傳統鼓藝逐漸受重視，這次檢定由岫派獅藝戰鼓研究中心創辦人張遠榮、教練方韻晴以及台灣鼓藝運動協會理事長施德華、祕書長林韻慈親自到場測試，這是首批「素人」參加戰鼓檢定，最終12人全數通過，將平時努力化為成功的果實。

宋建坤欣慰表示，參與戰鼓檢定考對素人來說相當不容易，參與者大多為訓練多年的職業團隊，有一定程度基礎較容易考取證照，但觀音的居民完全從零開始，訓練短短3年能有如此成績，是地方推廣藝文傳承相當成功的例子。

宋建坤也提到，先前發現觀音部分學校欲推廣傳統民俗技藝但師資不足，這批經過訓練的在地居民已是種子教練，相信未來可入校進行基礎教學，在地就有一批屬於自己的教練，對傳統文化傳承極有助益。明年將辦第4屆藝響觀音課程，預計讓這批學員嘗試教學，教練在旁指導，增加教學經驗，未來若要在校園或其他單位推廣鼓藝，相信會更得心應手。