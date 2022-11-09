公平會9日就獨資商號漫步藍餐飲及漫步藍有限公司於招募「RAMBLE CAFE」品牌加盟時，未於締結加盟經營關係前，充分且完整提供「開始營運前購買商品、原物料費用，其金額或預估金額」、「加盟營運期間購買商品、原物料費用，其金額或預估金額」，以及「加盟契約存續期間須向加盟業主或其指定之人購買之商品、原物料之規格及品牌」等3項加盟重要資訊予有意加盟者審閱，足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反《公平法》第25條規定，分別處8萬元及10萬元罰鍰。

公平會指出，加盟行業多元並蓬勃發展，已成為國人創業投資的主要管道之一，加盟總部對於想加盟的人應該事先提供加盟重要資訊，俾利有意加盟者考慮清楚後再作決定。其中開始營運前及加盟營運期間購買商品、原物料費用、規格及品牌，更是有意加盟者評估是否要選擇此加盟總部之重要交易資訊。而提供加盟重要資訊的方式，可以使用紙本、電子郵件、以及例如通訊軟體Line等方式，提供給想要加盟的人瞭解。

公平會表示，漫步藍餐飲及漫步藍公司基於資訊優勢之一方，於招募加盟過程，未充分且完整揭露其所掌握之前述3項重要交易資訊，將使有意加盟者難據以充分評估開店前需投入的資金多寡、加盟營運期間須支出的費用，以及所受到相關限制條件等，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，所以公平會各開罰8萬元及10萬元。

公平會呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏，以減少加盟交易糾紛。