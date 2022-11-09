關西國小附設幼兒園校舍拆除後重建，外觀線條簡潔、空間感十足。（邱立雅攝）

關西國小附幼建築物老舊重建後，教室採主題式教學空間，環境活潑更適合幼童學習。（邱立雅攝）

創校123年的關西國民小學為改善老舊校舍，獲得竹縣向教育部爭取的補助7000餘萬元，拆除重建幼兒園教室。另運動場也因老舊破損、周圍球場出現坑洞，校方透過縣府向中央爭取700萬經費後已全面改善完工，9日共同舉辦啟用典禮。

出席典禮的副縣長陳見賢表示，關西國小拆除重建危樓校舍與改善運動場，總工程款花了7000多萬元，但建置安全校園是政府的責任，讓父母親安心、放心，讓孩子有安全舒適的學習環境和優質的運動場所，一切都值得。

此次重建的幼兒園教室過去經過耐震評估後，發現耐震能力不足，為提高校舍結構安全及改善校園環境，提出老舊校舍拆除整建計畫。經縣府向教育部申請重建核准，爭取到超過7000萬元經費，去年完工並驗收，在經過內部環境改善後，幼兒園終於在本學年度正式遷入新教室。

關西國小附設幼兒園迄今已72年歷史，目前幼兒園共有2班，採大中小班混齡教學。校長陳顯智表示，校舍落成後，幼兒園將設有獨立出入口，建物外觀立面表情除了符合幼兒園本身主題外，也以向社區開放歡迎的意象來設計。2樓專科教室，未來則可以作為社區大學才藝或進修的空間。

同樣完工啟用的還包括關西國小運動場，因跑道年久造成鋪面破損隆起、排水不良、PU顆粒剝落，活動中心周圍球場也出現裂痕及坑洞，影響學童使用安全。跳遠沙坑助跑道地面也出現剝落，除影響田徑隊訓練，也造成使用上的安全疑慮。去年教育部補助700萬元經費改善，完工後運動場為全密式PU跑道，沙坑、助跑道、球場皆獲得改善，提供師生及社區民眾優質的學習及運動空間。