新竹241藝術空間即日起推出首檔插畫藝術展《明日的花》，此次展出共邀請了11位跨世代插畫藝術家，以花為符碼，表達支持反戰追求和平意象，並透過花象徵生命脆弱又堅毅的精神，思索疫情期間遭遇的各項議題，民眾可免費參觀。

代理市長陳章賢表示，插畫藝術與新竹市有相似歷程，新竹市過去被認為只是被路過的小城市，近年蛻變成為1座擁抱科技潮流又充滿人文美學的城市，插畫藝術過去則被歸類為只是書本或報紙的「配角」， 如今搖身成為流行文化、當代議題代言者，風格各異的插畫作品以多元形式出現在日常生活中，是不可或缺的重要元素。

241藝術空間首檔插畫藝術特展《明日的花》，透過插畫藝術家的反思與創作，訴說不同故事，並結合視覺動畫、布雕、陶作等多元創作形式，讓民眾看見插畫藝術的更多可能性。

文化局指出，《明日的花》概念來自1960年代反文化運動的口號「Flower Power」，此次展出規畫4大展區，包括「彼岸」、「鏡像」、「信念」及「剎那」，透過插畫藝術創作描繪戰爭對人類社會的危害、思考如何克服疫情困境等，以及世界變遷之下對於人類生活的影響，如何留給下個世代更好的時代風景，作品議題具啟發性。

策展人黃米露表示，插畫藝術與插畫差別在於具備當代性、議題性，盼一點一點將插畫藝術建立起來，用軟訴求讓大眾更容易了解。她回想，今年令她感觸最深刻的事，就是俄烏戰爭，於是著手策展《明日的花》展覽，藉此表達反戰和平心聲及反應疫情下民眾面臨的議題。

文化局同時指出，《明日的花》展覽即日起至明年1月1日，期間將舉辦多項推廣活動，歡迎民眾參與。