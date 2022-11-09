韓國女星韓韶禧（韓素希）在創下驚人收視的電視劇《夫妻的世界》，將介入婚姻的女二詮釋得淋漓盡致，更以女神級外貌被封為「最美小三」，人氣居高不下。韓韶禧在拍戲受傷休養一段時間後，也開始出席各大活動，幾乎看不出傷疤也被視為完美回歸，近日她在工作時被路人猛拍，零P圖狀態更美到發光，她的超高顏值再度引起討論。

韓韶禧10月底到朋友餐廳幫忙當一日工讀生，美到打工畫面也在網上瘋傳，最近她飛到泰國為代言品牌站台，今（9日）一襲低胸米白色洋裝登場，頂著女人味十足的爛漫長捲髮，不時撩頭髮放電，性感迷人模樣成為全場焦點。

韓韶禧在泰國出席活動，路人鏡頭下零修圖的她美到發光。（圖／摘自韓韶禧IG）

活動過後，韓韶禧也在IG限時動態分享被粉絲側拍的自己，在路人零修圖照片和影片中，她絕美狀態絲毫不像受過傷，多個畫面更是美到發光，讓大票網友都看呆，紛紛激讚「這就是女神」、「太美了，又那麼有親和力，願意為了她暈好幾遍」、「照片都美成這樣，本人到底美得多誇張」。

不過，韓韶禧停工期間在IG上發自拍外，還有多張陰鬱手繪圖，其中出現狗身驅卻像人類的生物被紅繩拴住，或是一些身體部位以紅色和黑色為基調做出不知所以然的動作，一度引起外界關注她的精神狀況。