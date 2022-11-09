「新北歡樂耶誕城」今年將在11月11日提前開跑，離「新北歡樂耶誕城」只要車程10分鐘的台北凱達大飯店也於此時應景推出「閃耀耶誕」住房專案，精緻雙人房每晚只要2,388元起，假日也只要1,000元的加價超暖心，挑戰耶誕城最高CP值住宿。12月30日前每房再贈送派對零食組與網美必備的發光造型頭飾，讓大家裝扮閃亮亮的前往耶誕城拍好拍滿。訂購套房房型再送百宴自助餐點心坊特製甜點禮盒。

11月份除了新北歡樂耶誕城外，台北市重大祭典之一的「青山王祭」系列活動也在萬華區熱鬧登場，邀請民眾一起踩街聽歌看百萬煙火！青山宮暗訪暨遶境前夕(11月12日)舉辦盛大的「台日音樂文化祭」，邀請世界大賽的冠軍樂師來台演出，他們將用日本青森傳統樂器「津輕三味線」，為聽眾帶來充滿跨界魅力的音樂盛宴，加上會後絢麗的無人機百萬煙火秀，精彩可期。一向支持萬華在地活動與文化的台北凱達大飯店，也特別邀請兩位冠軍樂師於11月11日下午四點到飯店大廳做快閃表演，讓住宿與用餐的客人搶先聽，近距離的感受日本津輕三味線這鼓動心靈的樂音。