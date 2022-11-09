台鋼集團旗下加捷生醫「1111狂歡JIA年華」活動開跑，其電商平台即日起到11月13日止，推出官網全年最低價，還有消費回饋購物金3%、全館滿800元免運、新註冊立折200元等多項好康優惠，更祭出新顧客嘗鮮價只要37折起的超狂優惠。

加捷生醫表示，其電商平台此次優惠活動涵蓋全系列產品，包括具有護肝認證的「AntromaxR牛樟芝菌絲體膠囊」最低只要37折，輸入限量折扣碼「antromax300」還能再折300元；近期榮獲2022年度SNQ國家品質標章的「牛樟芝菌絲體精粹」，則推出買2盒送2包特惠。

另有窈窕代謝、美妍保養需求的消費者，近來熱銷的SOSO系列產品「088粉紅拿鐵沖泡飲品」、「367速纖凍」下殺35折起，任選10盒再送甲水水美姬錠1盒。

此外，寵愛毛小孩的消費者，加捷生醫防疫系列也推出「毛小孩清新抗菌噴霧補充瓶500ml」的好康優惠；夜晚有舒眠的需求，除了有「芝麻香穗EX」的特惠價外，再送防疫系列銀離子精油補充液2瓶。

加捷生醫迎接電商平台一年一度雙11活動，在官網推出的限時優惠組合相當多元，滿足消費者各種營養保健的需求，預期還可帶動一波業績。