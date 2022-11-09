上市網通股再添小尖兵，展達通訊(3447)9日舉行上市前業績發表會，預告最快在今年底就會掛牌上市。

展達通訊成立於1997年10月17日，主要從事網路通訊產品之研究開發、製造及銷售等業務，目前主要產品分為數位影音產品、寬頻通訊產品、無線產品以及人工智慧物聯網等網路通訊產品。展達通訊擁有資深且專精的管理團隊、技術團隊、商務團隊及製造團隊，從與客戶規格的討論、技術研發開發到量產製造，無論是軟、硬體服務方案，到產品檢驗認證上市，都能提供模組化且具彈性的客製化服務及高品質的全方位整合性解決方案，協助客戶產品能夠迅速及時的上市。

因應上市需求，展達通訊預訂辦理現金增資7,273張，初估掛牌後股本將由目前的6.95億元提升至7.68億元，最快將於年底掛牌上市。

近年受惠於網通技術推陳出新，各國積極投入寬頻網路基礎建設，驅使消費者對於數據傳輸的需求與品質要求都日漸提升。先進國家持續更新5G基地台以及FTTH (Fiber to the Home；光纖到府)等基礎建設，加上開發中國家持續於偏遠地區佈建網際網路基礎建設以減少城鄉差距，帶動網通產品需求。

展達通訊也受惠產業發展，出現同步成長，經結算展達2021年全年營收為35.25億元、EPS 2.12元，惟今年前三季累計營收43.46億元與EPS 2.39元均已全數超前，且累計前三季營收更較去年同期的25.07億元，激增73.4％。

展達通訊具備良好產品開發及設計能力，不僅以其產品開發設計能力協助客戶快速推出產品，對於產品之關鍵技術及未來前瞻性均能有效掌握。展達通訊已持續推出Wi-Fi 6/6E、5G相關應用產品，並以市場前瞻化、差異化導向及成本優勢為策略規範，成功開發並具備光纖寬頻通訊、無線區域網路、數位語音、數位影像、智慧家庭等在硬體、軟體機構之設計及整合能力，持續透過開拓優質客戶並拓展高附加價值之產品線，近年來已成功成為許多國內外客戶的重要夥伴。