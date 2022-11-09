台電說要把松湖超高壓變電所蓋成像日本六本木之丘，立委高嘉瑜今天要求不能騙她，不要到時蓋起來醜醜的，成為景觀毒瘤。(圖／王玉樹攝)

攸關北市東區供電的松湖超高壓變電所，一卡20多年還未建，連日成為選戰攻防話題。港湖立委高嘉瑜今天在立法院對準松湖外觀美醜，指台電跟她說要蓋成像日本六本木之丘，要求不可以騙她，還建議找安藤忠雄、伊東豐雄國際級建築大師來設計。但此話讓經濟部長王美花整個笑炸開，尷尬說「台電沒財力」，不過保證會盯著台電把美學設計做好。

已規劃地上大樓要做日照、托嬰中心的松湖超高壓，日前已送進北市都市審議，但委員對建築很有意見，要求多做綠化景觀設計，今天高嘉瑜質詢焦點也完全鎖定在松湖外觀上，希望幫傳統嫌惡設施來解套。

高嘉瑜在質詢台上秀出台電給它的大樓設計美圖，表示說松湖想打造成像日本六本木丘那樣的國際級大樓，台電跟她保證會讓人眼睛一亮。可是高提醒，松湖所在的內湖堤頂大道是內科中心點，強烈要求「不要圖給的漂亮，蓋起來不是這樣！」

高嘉瑜呼籲，變電所改造很重要，台電這幾年走設計美學風，松湖就是最好示範。不要把大家嫌惡的變電所蓋的很醜，成為都市毒瘤，破壞台北市景觀。

她隨即問王美花，松湖說要像六本木之丘那樣，可以做得到嗎？王美花戴起眼鏡端詳，自己笑了出來，說那個圖是六本木。但贊成委員講法，變電所除多目標功能外，設計美學也很重要。

隨後高嘉瑜建議，可以找安藤忠雄、伊東豐雄等國際級設計師來幫台電蓋這一棟，聽到這話，王美花整個人笑炸開，尷尬說：「以台電財力沒辦法」。雖然不能國際級大師，但王給保證，會盯著台電，找國內最好設計做，把美學做好。

台電代董事長曾文生則說，已經把都審意見拿來做下一個設計改正方向，讓變電所不再是嫌惡設施，是台電的目標。

另外，位在忠孝東路六段的玉成變電所預定地緊臨民宅，也引發居民反彈，高嘉瑜說，玉成找了好幾塊地，但最佳地點是玉東公園下面，這需要台北市政府協助。

台電總經理王耀庭回應，玉成變電所預定地目前有兩處可行性，分別是成德營區、玉東公園，但都不是台電的土地，正與台北市政府討論中，興建也需要5到6年。

台電規劃內湖南港用電的輸配電樞紐，上游需要蓋松湖超高壓、下游則要蓋玉成變電所。兩者工期都要很多年，台電已規劃先蓋臨時變電站供電，只要1到2年即可。