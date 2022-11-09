南投縣環保局9日在南崗工業區，舉行空氣品質微型感測器啟用儀式；國民黨南投縣長候選人許淑華表示，民眾長期關切空氣品質，因此增設空氣品質微型感測器；未來，她將秉持「低碳南投」理念，獎勵永續循環經濟企業，進駐新開發的產業園區。

許淑華指出，南崗工業區空氣品質，是南投在地居民長期關心的重要議題，去年她參加「行政院環保署與南投縣政府環保交流會議」，就針對垃圾打包、空汙監測、水汙染防治等環保業務，協助縣政府向環保署爭取經費補助。

此次在南崗工業區布建80組空氣品質微型感測器，600萬元經費由環保署補助、縣府配合，民眾可透過手機掃碼即時了解環境品質，政府也能蒐集數據，做為未來改進的參考。

許淑華表示，她在政見中提出「低碳南投」理念，未來將獎勵永續循環經濟企業，進駐新開發的特色產業園區，提供相關配套與資源挹注，建立綠色招商的示範基礎，讓南投成為中科產業鏈支援基地；她也會透過不同智慧科技，與大數據的蒐集，規畫縣內永續計畫及政策，讓低碳南投，成就永續南投。