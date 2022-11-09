日本資深演員三浦友和與山口百惠結婚42年，育有2子，感情鶼鰈情深，連續多年榮登「受歡迎的明星夫婦排行」冠軍。相較於妻子婚後引退，三浦友和繼續深耕演藝圈，只是現身的頻率降低。近日他為主演的電影出席宣傳活動，70歲的外型引起熱議。

三浦友和近期與小40歲女星岸井雪乃合拍電影《惠子的凝視》，8日兩人出席宣傳活動，許久未公開露面的三浦友和，儘管白髮蒼蒼、皮膚出現正常的歲月痕跡，但身形依舊高大挺拔，穿上格子套裝更是帥氣十足，絲毫看不出已70歲。

根據日媒報導，三浦友和被問及成長旅途中，是否遇過改變他人生的貴人，他坦言學生時期深受已故日本搖滾教父兼好友忌野清志郎的影響，「如果沒有遇到他，我高中的時候就不會加入樂隊，也就不會成為演員。」

三浦友和20歲進入演藝圈，處女作為電視劇《劍道一本!》，後來因戲結緣山口百惠，合作多部影劇作品，金童玉女的形象一度造成轟動，成為最經典的螢幕情侶，且兩人主演的電影《伊豆的舞孃》，更讓三浦友和奪下日本電影藍絲帶獎最佳新人獎，人氣再上一層樓。

1980年，當時年僅21歲的山口百惠答應三浦友和的求婚，同年10月舉辦引退演唱會，透過美妙的歌聲好好向歌迷道別，在當時掀起巨大的轟動。婚後，山口百惠專心做家庭主婦，多次婉拒復出的邀請，直到近幾年才有網友拍到年過60的山口百惠，少了大明星的光環，平淡地老去，也不失另一種美感。