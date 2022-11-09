國民黨高雄市長候選人柯志恩發言人李明璇驚傳遭到偷拍，李明璇今（9）日也在Instagram限時動態中指出，她接到台北市政府警察局婦幼警察隊的來電，才知道她自己成為被偷拍的被害女性之一，李明璇也在做完筆錄後，直接提告妨害秘密罪，更猛轟「這種死變態實在是需要關起來關久一點，不要出來傷人！」

李明璇今（9）日也在Instagram限時動態中指出，在她接到臺北市政府警察局婦幼警察隊的來電，才知道她自己成為被偷拍的被害女性之一。（取自李明璇Instagram）

李明璇今日在IG上表示，她接到台北市政府警察局婦幼警察隊的來電，他們表示「目前有某案件正在偵查，而在調查的過程中，發現我是其中一個被害」，而也因為李明璇身分特殊是公眾人物，所以警局主動聯繫，警局也希望李明璇「如果方便的話，找時間到局裡，會有女警陪同指認照片」。

李明璇也強調，在她做完筆錄後二話不說，直接提告妨害秘密罪，李明璇也直言，「聽說被偷拍的被害女性不只我一人，他們都是專業慣犯，把鏡頭裝在腳背上就去偷拍女生，警察還說，這樣的人很多很多！只是現在台灣偷拍的刑責太輕，大多被害人不願曝光，甚至選擇息事寧人，間接助長了偷拍歪風」。

而李明璇也表示，好在最後犯人抓到了，她也在昨晚回家路上不斷思考，「要不是因為我是公眾人物，不知道有多少女性被偷拍是毫不知情、默默受害？」最後李明璇更痛罵，「這種死變態實在是需要關起來關久一點，不要出來傷人！如果有一天我握有修法權力，絕對立法修法，把對婦幼相關的傷害行為提高刑責，遏止這些壞蛋繼續欺負弱小！」