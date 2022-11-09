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九合一選舉牽涉地方勢力、權力重新分配，警方也配合選罷法相關規定嚴查不法，慎防賄選舞弊情事猖獗。嘉義縣六腳鄉長選舉賄選傳聞滿天飛，近兩日兩陣營都有支持者因賄選檢舉被帶走調查，7日嘉義地檢署指揮辦案人員到潭墘村帶走10多位民眾，昨又在雙涵村等村落帶回多位選民。70多歲廖姓老婦說自己已聲明身體不舒服仍被帶走，害怕到血壓飆到180，強調自己沒賣票、也沒買票，無辜被調查，「我很氣！不甘願！」

嘉義縣六腳鄉長選舉競爭激烈，賄選傳聞滿天飛，近兩日兩陣營都有支持者因賄選檢舉被帶走調查，7日嘉義地檢署指揮辦案人員到潭墘村帶走10多位民眾，昨又在雙涵村等村落帶回多位選民，包括黃鉦凱外婆等親友，讓黃明世、黃鉦凱兩陣營不禁對外喊話，黃明世陣營更訴求還鄉民公道，拒絕選舉奧步。

黃明世表示，司法不應變成政治工具，讓無辜百姓受驚嚇，強調選舉不要用奧步，他也不會自導自演，呼籲對手清白選舉，並當場簽下不賄選聲明書，現場多位民眾也質疑檢調大清早帶人回去調查，卻手無實證是否涉及擾民？六腳青農副會長黃志輝憤憤不平，說沒證據卻被帶走問一上午，無法工作損失檢警調要負責嗎？

黃鉦凱也說，他阿嬤和多位支持者一早被帶走問案，讓他們對此感到錯愕，強調自己清白參選，強烈懷疑是對手自導自演，呼籲選舉不要再有奧步。

「我多死忠耶！」70多歲廖姓老婦說，蔡英文那時要選舉，「我沒理由自己花錢坐車回來投票，坐多少錢回來這投給她，希望投給她耶！她對待我這樣，把我抓來這裡，對嗎？這樣對嗎？我今天對她這樣死忠，還把我抓去，這樣難受，血壓飆到182，還抓我，這樣我會甘願嗎？我很氣！」廖姓老婦說自己從台北回鄉參加村庄廟會，強調自己沒賣票、也沒買票。另有人被問鄉長為何支持特定人士，反問「這還是民主政治嗎？」

嘉檢主任檢察官江金星重申，查賄選是有聞必查、有據必辦，至於檢察官請回當事人與否，和有無事證是兩回事，強調案件都是檢察官指揮偵辦，是獨立辦案，更與黨派無關。