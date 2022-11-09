人妻指控老公到中市工作外遇，在卡拉OK工作的小三沈女還對正宮出擊，以Line傳訊息羞辱她、寄老公床上猥褻照示威，對老公送機車、錢誘騙同居，人妻怒告侵害配偶權求償；沈女抗辯，她不知男已婚，好心收留，得知後兩人爭吵分手，未再有踰矩行為。但男方作證自承外遇嘿咻，法官判賠45萬元，可上訴。

人妻控訴，她在2011年結婚，婚後自己住在台南，老公外出到台中工作，卻長期未歸，她才發現原已與沈女熱戀外遇。小三沈女竟向正宮出擊，不但傳訊息羞辱、還傳老公床上猥褻照片給她，侵害配偶權，且對她心理造成嚴重傷害，請求精神撫慰金。

沈女抗辯指出，男方是卡拉OK常客，不知他已婚，常訴苦工作不順，她心生同情才收留同居，她在2021年11月底才知他已婚，男方說要離婚，卻一再拖延，她深陷感情泥沼，要求做出選擇，與男方老婆在Line對談起爭執。

沈女強調，她得知男方已婚後，雙方爭吵後即分手，兩人未再發生踰矩行為。

男方到庭作證指出，他與沈女在2020年12月認識，當天就告知已婚，但跟太太鬧不愉快，可能要離婚了，沈女說不介意，兩人以男女朋友關係交往約1年，期間嘿咻次數至少5次以上。

男方在2021年12月寫一份悔過書，內容提及沈女逼他離婚，他不想離，才善意對老婆隱瞞同居之事。男方在法庭證稱，該悔過書是依自己自由意志所寫。

法官以沈女承認同居，而男方作證兩人以男女朋友關係交往，發生性行為，而認定兩人已逾越男女正常交往分際，非社會觀感可容忍，導致人妻深受打擊，判沈女賠償精神撫慰金45萬元。