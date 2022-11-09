智崴資訊（5263）9日與知名德國霍肯海姆賽道(Hockenheim-Ring GmbH)，簽訂頂級賽車體感模擬設備合作協議，該設備預定明年將於霍肯海姆賽道全新迎賓中心啟用，將替遊客帶來前所未有的擬真賽車體驗。

智崴9日表示，這座高端體感設備，透過智崴獨家專利六軸平台，並搭載微型LED球型螢幕，能夠呈現極度細緻的體感回饋、以及高還原度的視覺體驗，大幅提升玩家的五官感受，打造具深度沉浸式的虛擬賽車體驗。

霍肯海姆賽道為全球著名的賽道之一，自1932年賽道開通以來，包括一級方程式(Formula One)等許多一流國際賽車賽事，都曾在此賽道上舉行。

擁有12萬個看台座位的霍肯海姆賽道，每年來客數約70萬人，除了賽車比賽之外，該賽道同時也作為舉辦大型活動的場域，無數汽車相關研討會和展覽都在此舉行。

智崴表示，能夠獲得享譽國際的霍肯海姆賽道，對頂級賽車體感模擬設備的肯定，讓人們透過智崴的體感模擬技術，體會彷彿在真實賽道上奔馳快感。

智崴說，過去2年多的疫情期間，虛擬體驗市場有顯著成長，越來越多賽車手加入線上虛擬賽車的行列，各大車廠及一級方程式也開始重視，並舉辦racing eSports線上競賽，獲得大量粉絲的關注。

隨著全球各地疫情解封，賽事場地及娛樂中心的營運業者，為了希望將線上賽事延伸至線下的活動，頂級的賽車模擬體驗將會是業者吸引賽車愛好者、創造社群討論度的新元素。

而智崴集團所研發的體感模擬技術，便提供了市場最好的賽車模擬設備，讓玩家能享受駕馭賽車的快感，不必擔心賽道上的風險，也讓更多遊客都有機會親身體會賽車的熱血奔騰。

智崴指出，此一頂級體感設備將於2022年11月，在主題樂園界年度最大盛事-國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo），首次公開展出，並於2023年在霍肯海姆賽道迎賓中心正式啟用，為遊客帶來耳目一新的賽道體驗。