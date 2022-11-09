胖子就沒有使用健身房的權利嗎？一名女網友下定決心上健身房減重的第一天，就遭到陌生辣妹的惡意嘲諷：「這麼胖還敢來」，事後，女網友對健身房再也提不起勁，擔心又會受到類似的羞辱，而這段誇張的經歷讓不少人看了心疼，也有人要女網友一定要堅持下去：「努力變美氣死她」。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，最近覺得自己身材越來越臃腫，特地辦了健身房的會員，訂下目標要努力運動減肥，沒想到第一天就被陌生女子無情羞辱。

「是很漂亮的女生！美到冒泡的那種！」原PO回憶，她在運動時一直有一個身材前凸後翹的辣妹盯著她看，起初，她以為是自己使用器材的方式有誤，但又不知如何是好，尷尬地不敢往辣妹的方向望去，但這名辣妹準備離開時，突然對空氣說：「怎麼有這麼肥的人來健身房」。

以為是自己聽錯，原PO錯愕地轉頭看向辣妹，不料對方也沒有閃躲眼神，逕自開嗆：「女生能把自己吃成這樣真不容易，建議你不要來健身房，最好上個教練課」，語畢便揚長而去。原PO崩潰地說：「胖子就不能來健身房嗎？不就是因為胖才在減肥嗎？」也因為這次悲慘的遭遇，讓她萌生退出健身房的打算。

貼文曝光後，網友紛紛留言聲援，「一定要堅持住，當妳想放棄的時候，就想想她那副嘴臉」、「最好的報復是美麗！你一定要繼續上健身房，努力變美氣死她」、「不管是什麼身材，都沒有應該被抨擊的理由」、「這種人真的比較少，我遇到的健友都蠻友善的，甚至會欣慰你也開始健身了」。