俄羅斯入侵烏克蘭，美國聯手歐盟對俄國展開一連串制裁行動，但因拜登政府祭出《通膨削減法案》的部分措施，衝擊歐洲的工業與企業發展，破壞歐美之間「公平競爭」環境，歐盟方面向美方發出書面警告，將考慮採取報復性措施。此前，德國總理蕭茲更發出嚴厲示警，美方的做法可能引爆「關稅大戰」。

央視報導，本月7日，歐盟各國財政首長於比利時布魯塞爾開會，法國、德國財長猛烈抨擊美國政府《通膨削減法案》，大力補貼本土電動汽車產業的政策。

法國經濟和財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire） 表示，這個法案對歐盟和美國企業的公平競爭環境造成損害，對歐洲企業是一項重大威脅，歐盟必須堅決反對這項法案。

與此同時，歐盟委員會委員布雷東 ( Thierry Breton )警告，該法案計畫向在美企業提供大量補貼，會吸引企業從歐洲遷往美國，這違反公平競爭原則，如果美國不修改這部分內容，歐盟將訴諸世貿組織，同時考慮採取報復措施。

今年8月17日，美國簽署《通膨削減法案》規模達4300億美元，未來10年投入其中近3700億美元投資與獎勵潔淨能源，用於補貼與稅額減免。該法案抵稅優惠僅適用於在北美組裝車輛，並將進口電動汽車排除在補貼名單之外，引發歐盟、南韓不滿，擔憂吸引企業轉移美國，使得歐洲本土企業加速外流，進一步造成危機。

報導指出，身為汽車大國的德國對這個法案非常不滿。德國財長林德納（Christian Lindner）認為，美國完全沒有意識到歐盟的關切，美國政府必須知道，這部法案將給一邊市場帶來嚴重後果，雙方應當盡力避免出現「以牙還牙」，甚至貿易戰的局面。

歐洲各國政府如此緊張，背後原因是歐洲製造業正在面臨巨大困境。俄烏戰爭以來，歐洲能源供應吃緊、價格持續飆漲，有專家示警，歐洲能源價格居高不下，恐導致「去工業化」危機，部分歐洲產業巨頭將生產線轉移到美國。

今年10月，德國寶馬汽車（BMW）宣布在美國南卡羅來納州投資17億美元，生產電動車和電池；德國化工巨頭巴斯夫（BASF）也將減少在德國職缺和商業活動。部分歐企高層指出，美歐之間產業競爭的態勢正在偏向美方，因為安全穩定的能源供應，對投資化學品、電池等的企業來說相當重要。