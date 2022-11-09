九合一地方公職人員選舉將於11月26日舉辦，立法院司法及法制委員會9日邀請相關機關進行「2022年全國地方公職人員選舉賄選查察及防制成效，如何落實行政中立、秉持勿枉勿縱查緝不法，改善日漸敗壞選風」報告，法務部表示，從今年1月起至10月底，警政署配合各地檢署實施3波選舉賭盤，共查扣賭資9217多萬元。

法務部長蔡清祥指出，為防制金錢、暴力及假訊息介入今年九合一選舉，法務部責令最高檢察署督導高檢署統籌檢、警、調、廉、移民機關辦理選舉查察賄選防制暴力。

蔡清祥表示，具體作為包括掌握賄選熱區，提升佈雷成效；強化科技查賄，防範數位賄選；打擊暴力賭盤，防杜虛設戶籍；速查辦假訊息，降低負面效應；掃蕩地下通匯，阻絕境外資金；全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選等六大作為，盼選舉和平舉行及落幕。

關於查賄具體作為及防制成效，法務部指出，從今年1月起至10月31日止，內政部警政署已發動3波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，總計查獲147件、164人、各類槍枝219支、改造槍械場所22處，並持續移送檢察機關依法偵辦中。

法務部提及，今年1月至10月31日止，高檢署結合警政署發動4波全國同步掃黑行動專案，共計檢肅到案目標258人，手下成員1500人，查扣資金1742萬5521元；另實施3波「全國同步查緝賭博專案行動」，共查獲1120件、共4809人，查扣賭資9217萬9501元。

法務部表示，檢警機關今年9月5日至15日間，發動執行「111年度選前查緝不法金流」專案，此波執行累計查緝案件共112案，涉案人數計449人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押獲准人數計25人、交保人數84人，其餘被告則分別於傳喚後限制出境或限制住居等處分，此次專案查扣及凍結犯罪所得約5億5767餘萬元。

蔡清祥強調，我國是高度民主法治國家，乾淨的選舉是國家廉能的基石，法務部將會秉持依法行政原則，結合檢警調廉移民機關，貫徹公民選舉杜絕不法的目標，以維護乾淨的選風。