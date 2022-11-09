除了常見的貓狗外，現今不少人也會飼養小型寵物，就算待在室內也可能死於非命，一名女網友透露，自己有養一隻綠繡眼，近日卻驚見鳥兒就慘遭斷頭、陳屍籠內，根據跡象懷疑是遭老鼠攻擊，就有過來人分享慘痛經驗，直言老鼠真的會吃鳥。

一名網友在Dcard發文表示，自己有飼養一隻綠繡眼，從小養到大非常親人，有天發現鳥籠摔落在地，但鳥也飛出來在一旁休息，「當時就推測可能有老鼠」，沒多想就把鳥籠放回原處，隔天一早起床就看見鳥兒的頭不見了，只剩身軀臥倒在籠子中，籠子完全沒有被破壞，愛鳥慘死讓她崩潰大哭，也十分自責。

貼文引起網友熱議，不少人也大感震驚，「光看文字我都快哭了，無法想像當下可怕的畫面」、「原來老鼠會吃鳥⋯太狠了」、「老鼠真的什麼都吃，然後牙齒超利又很兇」、「以前看到老鼠居然還覺得可愛」、「也太殘忍了，看了心好痛」。

不少人也分享老鼠攻擊事件，「我家的也被吃過，通常親人的鳥會比較沒有防備，老鼠用尾巴當餌，小鳥頭伸過去基本上就沒了」、「之前朋友養的倉鼠被老鼠吃了，早上起來只剩骨頭」、「我爸爸小時候養過兔兔，後來眼睛被老鼠吃掉了」、「我住鄉下房東養的小雞被老鼠咬死過」。

原PO進一步說明，自己是去年在校園砍樹時撿到綠繡眼，因為天色漸暗，鳥巢隨著砍下的樹被載走了，也等不到親鳥，才決定收編幼鳥。她也提醒綠繡眼為野鳥，「不鼓勵野外捕捉、活體購買，如果不慎收編幼鳥，請一定要負責照顧好牠一輩子」。