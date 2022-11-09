汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）9日董事會通過第三季財報，單季合併營收為20.19億元，創單季新高紀錄，年增14.83％。累計前三季EPS達1.93元，已經賺贏去年全年的1.23元。

和大第三季EPS達1.17元，季增75％、年增80％，和大認為，今年第一季EPS為0.10元、第二季0.67元，第三季成長至1.17元，獲利逐季成長，凸顯公司產品成功漲價後的效益，帶動公司獲利能力提升。

和大指出，受惠外銷價格調漲及新台幣大幅貶值的匯兌利益，進而帶動整體營收及營業利益均呈正向成長，同時內部強化製程管理，導入TPS生產模式，順利擺脫疫情衝擊及營收大幅提升，並大幅改善產品毛利率。

和大董事長沈國榮指出，持續看好未來車市發展與感恩同仁疫情期間的努力與克服總總外在難關，和大已重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4％，並追溯自第四季生效。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠新建工程已於第三季啟動興建案，嘉義五廠占地14,193坪，規畫為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠將在明年第三季設備安裝，第四季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠與興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億元目標，厚植未來營運成長動能。