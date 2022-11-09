光耀（3666）第三季虧損擴大，每股淨損達3.04元，累計今年前三季每股淨損約3.74元。光耀董事長郭維斌表示，面板產業仍處於調整期，預期要等到明年上半年庫存調整完畢才會恢復正常。

光耀第三季合併營收約1.38億元，相比前一季大幅減少49％，毛損率約49％，營業損失約1.03億元，稅後淨損約1.61億元，每股淨損約3.04元。

累計光耀今年前三季合併營收約8.06億元、相比去年同期減少38.94％，毛損率約7.66％，營業損失約1.84億元，稅後淨損約2.05億元，每股淨損約3.74元。

展望第四季和明年市況，郭維斌表示，全球景氣不佳，面板產業艱困，業界普遍預期明年第二季庫存消化完畢之後市場才會恢復正常。不過整體市場在第三季觸底，預期第四季會比第三季好一些。

2023年光耀會持續轉型之路，要成為小而美的公司，不追求營業額的成長，而把重點放在提高利潤。公司會調整產品，留下高毛利的產品，同時和客戶合作開發技術性、節能減碳的產品，新產品有望在明年陸續發酵。