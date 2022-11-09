家電大廠禾聯碩（5283）9日董事會通過第三季財報，前三季營收54.55億元、年增12.9%，不過因上半年取得毛利較低的「班班有冷氣」標案、以及原料價格上漲等因素影響，稅後純益6.35億元、年減4.7%，每股純益8.7元略遜於去年同期的9.13元。

禾聯碩指出，今年營收成長主要來源為認列中小學班班有冷氣導致冷氣機大幅成長外、各式生活小家電、冰箱冷凍櫃及洗衣機等商品亦均呈現成長。

以第三季來看，營收17.69億元、年增3.5%，不過受到原物料價格居高不下衝擊，稅後純益2.32億元、年減7.2%，單季毛利率32%，亦較去年同期減少7個百分點，較上季減少2個百分點。

展望第四季在疫情解封、尾牙恢復舉辦以及家電換購旺季下，家電需求仍看好，而居高不下的原物料價格也有修正趨勢，預期若維持去年同期業績，禾聯碩可望連續七年賺逾一個資本額。

此外，禾聯碩也將在11月底至12月初在北中南三地舉辦年度新品發表會，產品設計以節能、創新、智慧化為導向，今年推出全新變頻空調商品「沼氣防護清淨旗艦型」，同時致力各項智能家電的開發，打造全系列智能環控家電，發展優質化、差異化產品與競爭對手有所區隔。