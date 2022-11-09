國內知名休憩文創品牌「薰衣草森林」今（9）日歡慶21周年，宣布啟動數位轉型，整合旗下五個業態、七個品牌推出「森旅人」數位會員計畫，今年5月上線以來已募集6萬名會員，預計明年2月可達成10萬會員、明年底達成20萬會員數目標。

薰衣草森林董事長王村煌表示，為了感謝會員們的支持，近期將抽出20名贈送生日限定版NFT及香草舒緩禮盒，更將在募集滿10萬人時，抽出一名幸運旅人，贈送「緩慢北海道villa獨棟住宿」一晚。

王村煌強調，「森旅人」會員制度，期望透過線上、線下雙軌同步服務，提供旅人更多在地且深入的體驗遊程，「薰衣草森林的營運，不只要能夠承擔企業社會責任，更要能夠創造共享價值，不論是一道料理、一葉香草或是一項服務，薰衣草森林都在思索如何給旅人更精緻、有意義的體驗，並提升心靈佔有率！」

薰衣草森林於2001年成立，目前旗下包括薰衣草森林、緩慢、尋路、森林島嶼、心之芳庭、桐花村、好好等七個品牌，結合森林園區、旅宿、餐飲、生活選品等不同經營型態，以持續的創新能量，每年吸引超過60萬國內外遊客造訪，20年來服務超過千萬名旅客。

「從今天起，做一個幸福的人」，是薰衣草森林和旅人們的約定。創辦人林庭妃表示，會員生日時，「森旅人」會傳遞滿滿的幸福及祝福給壽星們，每位會員在生日當月都會收到旗下七個品牌「買一送一」的生日禮，不只希望會員在屬於自己的月份感到富足，也能藉這個機會為自己規劃一趟有意義的旅行。

薰衣草森林積極展現搶進新世代族群的決心，結合了森旅人會員制度推出具實體賦能的「森幸福NFT」，薰衣草森林特別將這款 NFT 命名為「森幸福」。

由於「幸福」是薰衣草森林最核心的經營理念，而「森旅人」是為了喜好自然、體驗質感生活的旅人們設計出的會員計劃，所以，「森幸福」象徵給予所有喜愛山林及自然的會員祝福之意。

為了回饋廣大的會員，並呼應薰衣草森林21周年慶，將陸續送出「20+1」好禮分享生日喜悅。近日將「森幸福」NFT隨機空投給20位會員。NFT限定版持有者不但可以終生免費入園薰衣草森林及心之芳庭，還會加碼贈送「香草四季舒緩禮盒」乙盒。