近日泰國街頭出現一名超兇正妹，只穿胸罩坐在路邊攤吃麵，更吸睛的是她還不時晃動身體，波濤洶湧畫面讓人看了臉紅心跳，還引來當地媒體報導爆紅，而她的真實身分也曝光，是泰國女模兼網紅Thapani Meemungtham。

最近網路流傳一段養眼影片，畫片中的女子上身只穿黑色胸罩，坐在路邊吃起麵來，不過超巨雙峰相當搶眼，加上她邊吃麵邊晃動，讓雪乳跟著「自然晃動」，波濤洶湧畫面讓人看了都快頭暈。

而這段畫面也在網路上瘋傳，更吸引當地媒體爭相報導，影片中女子身分也曝光，是在臉書有超過65萬粉絲追蹤的Thapani Meemungtham，她去年曾參加模特兒比賽，挺進前四強，讓她知名度大升，被封為「魔鬼天使」。

從Thapani Meemungtham的社群網站看來，她也不吝於展現自己的火辣身材，照片一張比一張還火辣，她也常曬出性感影片，有她把飲料放在胸上，挑戰不用手喝飲料的吸睛畫面，也有她坐在路邊乳搖的畫面，雖然沒有露點走光，但挑戰尺度邊緣，相當吸睛。