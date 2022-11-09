在年度最大旅展ITF過後，緊接著迎來雙11購物節，飯店業者持續祭出優惠搶商機。福華集團在ITF展場4天交出銷售破千萬元的好成績，現在將線上旅展延長至11日，讓消費者能把握最後機會搶購到全年最優惠的食宿票券，包含熱銷的福華連鎖住宿券、台北福華大飯店1泊2食住宿券及各式餐券等，票券最低24折起，還有卡友消費滿額送20吋行李箱的好康。

除了線上旅展，台北福華大飯店也提供更多便利購券方式，位於復興南路的飯店側門口的外賣櫃位也自即日起至13日也開賣各式餐券，包含這次最熱賣的999元彩虹座吃到飽自助通行證、2699元中式4人合菜餐券，以及9000元珍珠坊港點粵菜任你選的吃到飽餐券，都能直接在飯店現場買得到。

台北福華大飯店線上旅展餐券下殺55折起，住宿券24折起。（福華大飯店提供）

晶華酒店旗下「晶華美食到你家」美食外帶外送平台有多款餐飲、住房商品限時下殺，包括3款美食人氣組合1111元、經典片皮鴨三吃以及牛排送龍蝦祭出限時折扣，另有7項限定美食單品買1送1的超值優惠，即日起至11日晚上6點於網站上的「雙11專區」開放搶購，取餐日從11月12日起至11月20日。

漢來大飯店將在11月11日早上11點11分起於官網釋出限量優惠，在官網訂購每晚5660元的漢來市景精緻雙人房，就可享加1111元再送1晚，且皆含翌日早餐，能選擇連住2晚，或者同1天住2間，適用於11月12日至12月30日，每日開放10組入住。

台中金典酒店則在即日起至11月底推出買1送1系列活動，包含龍蝦泡飯、五星酸菜魚、金園主廚推薦手路菜及多款調酒買，只要於活動期間點選上述菜色及指定調酒，直接享買1送1。

此外，旅遊業者也推雙11優惠，Klook線上旅展接棒推出第2波優惠，11日當日推出買1送1快閃，從早上11點起到晚上10點，每個整點輪番開賣各種買1送1限量優惠，包括日本環球影城、東京豐洲teamLab、韓國首爾Wild Wild猛男秀、日韓sim卡、景點門票、交通票券到餐券等通通都有；而當天結帳金額滿3000元，還會送300元旅遊金。