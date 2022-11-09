日前農糧署北區分署及桃園改良場派員蒞金勘災，農委會於今(9)日公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」(圖／金門縣政府提供)

金門地區今(2022)年初因雨水充足小麥豐收，但到秋季高粱結穗時，降雨量卻明顯不足，導致秋收高粱產量受到嚴重的影響，經日前農糧署北區分署及桃園改良場蒞金勘災，行政院農委會於今(9)日公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，請符合災損的農友儘速向所在鄉鎮公所提報，若審核通過每公頃將補助2萬8千元之救助金。

金門縣政府建設處表示，今年度整體降雨量仍較往年平均值少，依照縣府訂定的農業旱害應變標準作業流程，於9月中旬已啟動了開放湖庫取水等應變程序，但後續因受旱害影響，整體高粱生長狀況仍不佳，故立即邀請農委會相關單位進行會勘，經實際探訪各鄉鎮後，農委會正式公告金門縣高粱符合農業天然災害救助標準。

縣府提醒，請符合申請資格的農友（損害率達20％以上者），備妥申請書、身分證、存款簿及印章等資料，在11／21前向所在鄉鎮公所提報；若該筆土地非自己所有，則需另外提供農試所之契作證明（並加註所有權人姓名及身分證字號）；如有農損照片請一併提供，屆時鄉鎮公所將參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標進行評估。